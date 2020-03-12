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Дніпро декласувавав Динамо у плей-оф УХЛ

Сьогодні 21:57 207 0
Дніпро здобув переконливу перемогу у першому матчі
Дніпро декласувавав Динамо у плей-оф УХЛ
#Дніпро, #Динамо, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 березня, у чвертьфінальному матчі плей-оф української хокейної ліги Динамо приймало Дніпро.

Матч завершився розгромною перемогою гостів з рахунком 8:1.

УХЛ
Плей-оф - 1/4 фіналу
12 березня

Динамо – Дніпро 1:8 (1:1, 0:4, 0:3)

Шайби: 0:1 Дорофєєв, 2:30, 1:1 - Праведний (Геворкян), 7:00, 1:2 - Шибаєв, 28:10, 1:3 - Василенков (Шибаєв), 30:10, 1:4 - Шибаєв (Каракулько), 36:57, 1:5 - Янішевський, 37:49. 1:6 - Матерухін (Матусевич), 41:39, 1:7 - Янішевський (Кузьмик), 48:44, 1:8 - Матерухін, 59:43.

Раніше, Білий Барс обіграв Крижані Вовки у першому матчі плей-оф.

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