Ястремська - Фліпкенс: онлайн-трансляція матчу в Досі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (25) зіграє з бельгійкою Кірстен Фліпкенс (78) на старті турніру Qatar Total Open 2020.

Матч відбудеться у понеділок, 24 лютого, на третьому корті після гри Павлюченкова - Путінцева.

Початок не раніше 17:30 за київським часом.

Дивіться наживо поєдинку Ястремська - Фліпкенс онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку.

Також на нашому сайті дивіться матч Світоліна - Анісімова.

Нагадаємо, Ястремська в парі зі Світоліною не змогли подолати бар'єр першого кола в Досі.