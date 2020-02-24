Світоліна - Анісімова: онлайн-трансляція матчу в Досі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (7) в другому колі Qatar Total Open 2020 зіграє з американкою Амандою Анісімовою (29).

Матч відбудеться у понеділок, 24 лютого, на центральному корті, після гри Бертенс - Мухова.

Орієнтовний початок о 18:00 за київським часом.

Дивіться наживо поєдинку Світоліна - Анісімова онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку.

Нагадаємо, Еліна Світоліна в парі з Даяною Ястремської не змогли подолати бар'єр першого кола в Досі.

Напередодні Марта Костюк тріумфувала на турнірі в Єгипті.