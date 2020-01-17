Затверджено дати й час початку матчів 19 та 20 турів УПЛ

Шахтар зіграє з Десною 23 лютого

Джерело - УПЛ.

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 19 та 20 турів Favbet Ліги сезону 2019/20 років.

Про це повідомляє сайт організації.

19 тур

22 лютого - субота

Маріуполь - Зоря 14:00

Карпати - Дніпро-1 14:00

Олімпік - Львів 17:00

23 лютого - неділя

Олександрія - Колос 14:00

Динамо - Ворскла 17:00

Шахтар - Десна 17:00

20 тур

29 лютого - субота

Львів - Олександрія 14:00

Десна - Маріуполь 14:00

Дніпро-1 - Динамо 17:00

1 березня - неділя

Колос - Карпати 14:00

Зоря - Олімпік 14:00

Ворскла - Шахтар 17:00

Раніше, Литвин перебуває на перегляді у Колосі.

Нагадаємо, Зоря підписала хорватського півзахисника.