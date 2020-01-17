Затверджено дати й час початку матчів 19 та 20 турів УПЛ

Джерело - УПЛ.
Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 19 та 20 турів Favbet Ліги сезону 2019/20 років.
Про це повідомляє сайт організації.
19 тур
22 лютого - субота
Маріуполь - Зоря 14:00
Карпати - Дніпро-1 14:00
Олімпік - Львів 17:00
23 лютого - неділя
Олександрія - Колос 14:00
Динамо - Ворскла 17:00
Шахтар - Десна 17:00
20 тур
29 лютого - субота
Львів - Олександрія 14:00
Десна - Маріуполь 14:00
Дніпро-1 - Динамо 17:00
1 березня - неділя
Колос - Карпати 14:00
Зоря - Олімпік 14:00
Ворскла - Шахтар 17:00
Раніше, Литвин перебуває на перегляді у Колосі.
Нагадаємо, Зоря підписала хорватського півзахисника.