В УАФ підтвердили санкції щодо Динамо

Динамо домашній матч зіграє без глядачів

Джерело - УАФ.

Київське Динамо програло апеляцію у справі про расизм на матчі з Шахтарем.

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Апеляційний комітет Української асоціації футболу відмовив Динамо у задоволенні скарги на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ від 21 листопада 2019 року.

Тому, через неналежну поведінку уболівальників під час матчу 14-го туру чемпіонату УПЛ із Шахтарем Динамо має провести один домашній матч без глядачів (плюс один матч умовно) та внести обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 тис грн.

Відзначимо, що кияни мають можливість оскаржити дане рішення у Спортивному арбітражному суді (CAS) у Лозанні.

Раніше повідомлялося, що апеляція Динамо у справі про расизм повністю відхилена.

Нагадаємо, Валяєв не розуміє вчинку Тайсона у матчі із Динамо.