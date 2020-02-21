Тренер збірної України назвав склад на жіночу естафету чемпіонату світу

Визначився склад збірної України

22-го лютого на чемпіонаті світу з біатлону перший етап в жіночій естафеті пробіжить Анастасія Меркушина.

Про це тренер збірної України Валерій Лєсніков заявив Українському біатлону.

"Після ранкового тренування ми остаточно визначилися зі складом на жіночу естафету. Перший етап піде Анастасія Меркушина, другий - Юля Джима, третій - Віта Семеренко, і четвертий - Олена Підгрушна", - сказав Лєсніков.

Гонка стартує в 12:45.

Жіноча та чоловіча збірні України поки проводять турнір без медалей.

Нагадаємо, збірна України посіла 10-е місце в одиночній змішаній гонці.