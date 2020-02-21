 Уайлдер - Фьюри смотреть онлайн бой за титул WBC прямая трансляция | Бокс | Champion.com.ua
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Вайлдер - Ф'юрі: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBC. LIVE

Сьогодні 21:52 2666 0
Вайлдер - Ф'юрі: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBC. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Американець Деонтей Вайлдер (42-0-1, 41 KO) захищатиме титул WBC у надважкій вазі в поєдинку проти британця Тайсона Ф'юрі (29-0-1, 21 KO).

Бій відбудеться у ніч з 22 на 23 лютого, на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасі.

Орієнтовний початок поєдинку о 6:00 за київським часом.

Пряма трансляція чемпіонського бою у медіасервісі Megogo.

Також онлайн-трансляція боксерського поєдинку в надважкій вазі за титул чемпіона світу WBC Деонтей Вайлдер - Тайсон Ф'юрі наживо відбудеться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку бою.

Нагадаємо, перший поєдинок між боксерами, який відбувся наприкінці 2018 року завершився нічиєю.

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