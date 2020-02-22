 Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри онлайн-трансляция боя за титул WBC | Бокс | Champion.com.ua
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Деонтей Вайлдер - Тайсон Ф'юрі: онлайн-трансляція чемпіонського бою

Сьогодні 11:47 675 0
Деонтей Вайлдер - Тайсон Ф'юрі: онлайн-трансляція чемпіонського бою

Джерело - Чемпіон.

Деонтей Вайлдер (США) - Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
Бій за титул чемпіона світу в надважкій вазі
Організація - WBC
06:30. 23 лютого, 2020 рік

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Американець Деонтей Вайлдер (42-0-1, 41 KO) захищатиме титул WBC у надважкій вазі в поєдинку проти британця Тайсона Ф'юрі (29-0-1, 21 KO).

Бій відбудеться у ніч з 22 на 23 лютого, на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасі.

Орієнтовний початок поєдинку о 6:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію онлайн, починаючи з 6:00.

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