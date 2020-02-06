Реал Мадрид - Реал Сосьєдад: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Кубку Іспанії. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал зіграє проти Реала Сосьєдад в 1/4 фіналу Кубку Іспанії.

Матч відбудеться у четвер, 6 лютого, на Сантьяго Бернабеу в Мадриді.

Початок о 20:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.

Також онлайн матч Кубку Іспанії Реал Мадрид - Реал Сосьєдад наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу вершкові розгромили Сарагосу (0:4), а Реал Сосьєдад упевнено переміг Осасуну (3:1). Також на 6 лютого заплановано ще одне чвертьфінальне протистояння - Атлетіко Мадрид - Барселона.