Визначились учасники Супербоулу

Супербоул відбудеться 2 лютого у Маямі

Джерело - Чемпіон.

Визначилися учасники Супербоул у лізі американського футболу - НФЛ.

У раунді плей-оф Сан-Франциско переміг Грін-Бей із рахунком 37:20, а Канзас-Сіті був сильнішим за Теннесі - 35:24.

НФЛ, плей-оф

Півфінал, 20 січня

Канзас-Сіті - Теннессі 35:24 (7:10, 14:7, 0:0, 14:7)

Сан-Франциско - Грін-Бей 37:20 (7:0, 20:0, 7:7, 3:13)

Для Сан-Франциско це буде сьомий Супербоул. У разі своєї перемоги клуб може здобути шостий чемпіонський титул.

В свою чергу Канзас-Сіті має лише одну перемогу у Суперлбоулі.

54-й Супербоул відбудеться 2 лютого о Маямі на Hard Rock Stadium.