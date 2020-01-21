Шеффілд Юнайтед - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 24 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті в 24 турі англійської Прем'єр-ліги зіграє на виїзді з Шеффілд Юнайтед.

Матч відбудеться 21 січня, на стадіоні Бреммор Лейн у Шеффілді.

Початок о 21:30 за київським часом.

Дивіться онлайн матчу 24 туру АПЛ Шеффілд Юнайтед - Манчестер Сіті наживо на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Після 23 турів містяни посідають 2 сходинку в турнірній таблиці, набравши 48 очок. Від лідера Ліверпуля підопічні Пепа відстають на 16 пунктів. Шеффілд розташувався на 7 сходинці з 33 очками.

У минулому турі Манчестер Сіті не зміг обіграти Крістал Пелес (2:2), а Шеффілд Юнайтед розписали мирову з Арсеналом (1:1).

Нагадаємо, українець Олександр Зінченко останні три гри не потрапив до заявки містян.