Манчестер Сіті - Крістал Пелес: онлайн-трансляція матчу 23 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті у 23 турі англійської Прем'єр-ліги прийматиме Крістал Пелес.

Матч відбудеться 18 січня, на стадіоні Етіхад у Манчестері.

Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч 23 туру чемпіонату Англії Манчестер Сіті - Крістал Пелес наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Після 22 турів Манчестер Сіті знаходиться на 2 сходинці в турнірній таблиці, маючи 47 очок. У Крістал Пелес 29 очок і 9 позиція.

У минулому турі містяни розтрощили Астон Віллу (1:6), а Крістал Пелес зіграв унічию з Арсеналом (1:1).