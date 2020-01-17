Реал Мадрид - Севілья: онлайн-трансляція матчу 20 туру Ла-Ліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал у центральному матчі 20 туру чемпіонату Іспанії прийматиме Севілью.

Матч відбудеться 18 січня, на Сантьяго Бернабеу в Мадриді.

Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол..

Також онлайн матч 20 туру Ла-Ліги Реал - Севілья наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.

Вершкові разом з Барселоною лідирують в чемпіонаті. В обох грандів по 40 очок. Севілья на 4-й сходинці з 35 очками.

У 19 турі Реал розгромив Хетафе (0:3), а Севілья зіграла внічию з Атлетіком (1:1).

Нагадаємо, минулої неділі Реал переміг Атлетіко та став володарем Суперкубу Іспанії.