 Ястремская - Барти смотреть онлайн Финал Adelaide International - Premier | Теніс | Champion.com.ua
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Ястремська - Барті: онлайн-трансляція фіналу Adelaide International - Premier. LIVE
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Ястремська - Барті: онлайн-трансляція фіналу Adelaide International - Premier. LIVE

Сьогодні 00:05 1754 0
Ястремська - Барті: онлайн-трансляція фіналу Adelaide International - Premier. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (24) в фіналі Adelaide International - Premier зіграє з першою ракеткою світу Ешлі Барті (1).

Матч відбудеться 18 січня.

Орієнтовний початок о 8:00 за київським часом.

Дивіться пряма трансляцію фіналу Adelaide International - Premier Даяна Ястремська - Ешлі Барті онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний ближче до початку гри.

У півфінальних поєдинках Ястремська впевнено перемогла білоруску Соболенко 6:4, 7:6 (7:4), а Барті у важкому матчі здолала американку Коллінз (3:6, 6:1, 7:6 (5).

Раніше суперниці зустрічалися лише одного разу. У Маямі в 2019 році австралійка перемогла українку в двох сетах (6:4, 6:1).

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