 Тоттенхэм - Ливерпуль смотреть бесплатно онлайн матч 10.01.2020 - трансляция | Футбол | Champion.com.ua
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Тоттенгем - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 22 туру АПЛ. LIVE

Сьогодні 20:34 1578 0
Тоттенгем - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 22 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем прийматиме Ліверпуль у центральній грі 22 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться 11 січня, на Tottenham Hotspur Stadium у Лондоні.

Початок о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч Тоттенгем Хотспур - Ліверпуль наживо дивіться на нашому сайті.

Ліверпуль упевнено очолює турнірну таблицю АПЛ, набравши 58 очок у 20 зіграних матчах. У Тоттенгема - 30 очок у 21 зіграному матчі та 7 сходинка.

У 21 турі мерсисайдці впевнено здолали Шеффілд (2:0), а шпори програли Саутгемптону (1:0).

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