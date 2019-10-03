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Манчестер Юнайтед не зміг перемогти АЗ. Результати матчів 2 туру Ліги Європи

Вчора 22:31 412 0
ЦСКА і Порту програли
Манчестер Юнайтед не зміг перемогти АЗ. Результати матчів 2 туру Ліги Європи
#ЛЄ, #ЦСКА

Джерело - Чемпіон.

У 2 турі групового раунду Ліги Європи відбулися матчі у групах G, Н, І, J, К та L.

Ференцварош Реброва зазнав домашньої поразки від Лудогорця. Порту програв в Нідерландах, а Брага вдома втратила перемогу над Слованом. 

Ліга Європи 
2 тур, 3 жовтня
Група G

Феєнорд - Порту 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Торнстра, 2:0 - 80 Карсдорп

Янг Бойз - Рейнджерс 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 44 Морелос, 1:1 - 50 Ассале

Група Н

ЦСКА - Еспаньйол 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 64 Ву, 0:2 - 90+5 Кампусано

Ференцварош - Лудогорець 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 1 Лукокі, 0:2 - 40 Форстер, 0:3 - 64 Форстер

Група І 

Олександрія - Гент 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 6 Депуатр, 1:1 - 61 Сітало

Сент-Етьєн - Вольфсбург 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 13 Колодзєйчак, 1:1 - 15 Вільям

Група J

Вольфсберг - Рома 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 Спінаццола, 1:1 - 51 Ліндль

Башакшехір - Боруссія М 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Віща, 1:1 - 90+1 Херманн

Група К

Брага - Слован 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 31 Віана, 1:1 - 45+4 Шпорар, 2:1 - 63 Галену

Бешикташ - Вулвергемптон 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+3 Болі

Група L

АЗ - Манчестер Юнайтед 0:0

Астана - Партизан 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Садік, 0:2 - 73 Садік, 1:2 - 85 Сігурйонссон

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