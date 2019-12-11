Шахтар - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Шахтар зіграє проти Аталанти Руслана Маліновського у 6 турі групи C Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться 11 грудня, у Харкові, на стадіоні Металіст.

Початок о 19:55 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матч Шахтар Донецьк - Аталанта Бергамо наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.

Після 5 турів, Шахтар посідає 2 сходинку, маючи в активі 6 очок. Аталанта замикає турнірну таблицю квартету C з 4 очками. Тож, у разі перемоги гірники гарантують собі вихід у плей-оф Ліги чемпіонів.

У 5 турі Шахтар несподівано зіграв унічию з Манчестер Сіті (1:1), а Аталанта впевнено перемогла Динамо Загреб (2:0).

У іншому матчі групи C Динамо Загреб прийматиме Манчестер Сіті, який уже забезпечив собі вихід у плей-оф.