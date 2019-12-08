Гент - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Олександрія зіграє на виїзді з Гентом у 6-му останньому турі групи I Ліги Європи.
Матч відбудеться 12 грудня, на Геламко Арені в Генті.
Початок о 22:00 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.
Також онлайн матч Гент - Олександрія наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.
Нагадаємо, Олександрія у 5 турі програла вдома німецькому Вольфсбургу (0:1) та втратила шанси на продовженя боротьби. До плей-оф від квартету I кваліфікувалися Гент і Вольфсбург.
Інши представник України в Лізі Європи - Динамо продовжує боротьбу за євровесну. У 6 турі ЛЄ кияни приймають вдома Лугано.
- Динамо Київ - Лугано: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги Європи. LIVE
- Шахтар - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE
- Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
- Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію