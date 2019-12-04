 АПЛ. Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм. 4.12.2019. LIVE | Футбол | Champion.com.ua
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Манчестер Юнайтед — Тоттенгем: онлайн-трансляція матчу АПЛ. LIVE

Сьогодні 14:21 396 0
Манчестер Юнайтед — Тоттенгем: онлайн-трансляція матчу АПЛ. LIVE
#Манчестер Юнайтед, #Тоттенгем, #АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 15 турі англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд прийматиме Тоттенгем. 

Гра відбудеться на стадіоні Олд Траффорд 4 грудня, о 21:30 за київським часом.

Зараз команда з Манчестера займає дев'ятий рядок у таблиці з 18 балами в активі. Від зони Ліги чемпіонів цей колектив відстає поки на вісім пунктів.

Після міжнародної паузи команда не знає перемог: після нічиєї з Шеффілд Юнайтед (3:3) були поразки від Астани (1:2) в Лізі Європи і нічия з Астон Віллою (2:2).

Лондонці йдуть на п'ятому місці в таблиці з 20 балами на своєму рахунку з відставанням в шість пунктів від зони Ліги чемпіонів.

В останніх матчах при Маурісіо Почеттіно шпори в Прем'єр-Лізі програли Ліверпулю (1:2), а також розійшлися миром з Евертоном (1:1) і Шеффілдом (1:1).

А при Жозе Моурінью в чемпіонаті Тоттенгем здолав Вест Гем (3:2), та 3:2 Борнмут.

В Україні жоден телеканал не  покаже матч 15 туру АПЛ Манчестер Юнайтед - Тоттенгем.

Онлайн-трансляція буде доступною на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку поєдинку.

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