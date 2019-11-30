Вест Гем із Ярмоленком здолав Челсі, перемоги Тоттенгема та Ліверпуля. Результати 14 туру АПЛ

Андрій Ярмоленко вийшов на поле у другому таймі матчу із Челсі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 листопада, відбулися матчі 14 туру англійської Прем’єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

14 тур, 30 листопада

Бернлі - Кристал Пелес 0:2

Голи: 0:1 - 45+1 Заха, 0:2 – 78 Шлупп

Ліверпуль – Брайтон 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 18 Ван Дейк, 2:0 – 24 Ван Дейк, 2:1 - 79 Данк

Тоттенгем – Борнмут 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 21 Аллі, 2:0 – 50 Аллі, 3:0 – 69 Сіссоко, 3:1 – 74 Вілсон

Челсі - Вест Гем 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 48 Крессвелл

Раніше, Ньюкасл відібрав очки у Манчестер Сіті в 14 турі АПЛ.