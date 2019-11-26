Манчестер Сіті - Шахтар: онлайн-трансляція 5 туру Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Шахтар зіграє проти Манчестер Сіті в 5 турі групи C Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться 26 листопада, на стадіоні Сіті оф Манчестер.

Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч Манчестер Сіті - Шахтар Донецьк у прямому ефірі дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.

У першому матчі команд, який відбувся у 1 турі в Харкові, містяни розгромили гірників - 0:3. У 4 турі Шахтар у драматичному матчі врятувався у Загребі (3:3), а Манчестер Сіті розписав нічию в Мілані з Аталантою (1:1). Підопічні Каштру після 4 матчів мають у своєму активі 5 очок і ділять 2-3 місця з загребським Динамо. Манчестер Сіті впевнено лідирує у квартеті C, маючи 10 очок. У Аталанти Руслана Маліновського лише 1 очко в 4 матчах.