Туреччина - Ісландія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE

 Турция - Исландия смотреть онлайн матч Евро 2020 - 14.11.2019 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Україна - Естонія: анонс і прогноз матчу
Вчора 18:18 1352
Португалія прийме Литву, Сербія зіграє з Люксембургом. Матчі 14 листопада Євро 2020
Сьогодні 08:06 443
Україна - Естонія: онлайн-трансляція матчу. LIVE
Сьогодні 07:28 3977
Мотор програв Вардару у 7 турі SEHA-Ліги
Вчора 23:08 336
Представник ультрас Динамо прокоментував расистський скандал
Вчора 21:11 2728 5
Дніпро переміг Київ-Баскет у Кубку Європи ФІБА
Вчора 20:56 344
Голи Ярмоленка та Маліновського претендують на звання найкращого в Україні
Вчора 11:13 1680
На матчі Мальме - Динамо Київ очікується аншлаг
Вчора 07:51 2526
Україна – Естонія: жоден загальнонаціональний канал не покаже матч в прямому ефірі
12.11.2019 23:37 7425 2
Роналдінью повернувся в Барселону
12.11.2019 21:16 2049
Блоги
20 років тому Шовковський видав найжахливіший ляп в кар'єрі
20 років тому Шовковський видав найжахливіший ляп в кар'єрі Valeriy Ruchka
Вчора 20:42 2728
Дави хохлов - скандальні вигуки уболівальників Шахтаря, які залишилися безкарними
Дави хохлов - скандальні вигуки уболівальників Шахтаря, які залишилися безкарними Valeriy Ruchka
Вчора 20:00 4525 3
Легендарний матч Динамо увішов у ТОП-20 найкращих поєдинків в історії Ліги чемпіонів
Легендарний матч Динамо увішов у ТОП-20 найкращих поєдинків в історії Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 15:51 753
Ломаченко показав фантастичне авто для полювання
Ломаченко показав фантастичне авто для полювання Valeriy Ruchka
Вчора 14:33 3417
Правда чи фейк? Відео фантастиного фінта яке підірвало Мережу
Правда чи фейк? Відео фантастиного фінта яке підірвало Мережу Valeriy Ruchka
Вчора 11:54 853
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:26 Хокей. УХЛ Крижані Вовки - Дніпро 2:13. Огляд матчу 126
08:18 Футбол Вербич: Ніхто не міг уявити, що ми залишимося без Ліги чемпіонів 1144 1
08:06 Футбол Португалія прийме Литву, Сербія зіграє з Люксембургом. Матчі 14 листопада Євро 2020 443
07:51 Пряма трансляція Туреччина - Ісландія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE 260
07:28 Пряма трансляція Україна - Естонія: онлайн-трансляція матчу. LIVE 3977
13 Листопада 2019
23:54 Футбол Чилі скасувала матч з Перу через заворушення в країні 228
23:42 Бокс Батько Ф'юрі готовий провести поєдинок з президентом UFC 262
23:33 Футбол У Маліновського народилася донька 628
23:23 Велоспорт П'ятиразовий чемпіон Паралімпійських ігор загинув у ДТП 585
23:08 Гандбол Мотор програв Вардару у 7 турі SEHA-Ліги 336
22:51 Футбол Коноплянка у складі збірної України відправився до Запоріжжя 539
22:40 Футбол Комісія УАФ виявила недоліки стадіону у Тернополі, фінал Кубка України можуть перенести 497
22:25 Футбол Український захисник увійшов до символічної збірної тижня в FIFA 20 424
22:10 Футбол Шевченко: Расизму немає місця у футболі 247
21:55 Футбол Названо розмір призових, які збірна України отримає за участь на Євро-2020 981
21:41 Футбол Скаут Аталанти вказав причину придбання Маліновського 950
21:25 Футбол 17 листопада Динамо проведе контрольний матч 624
21:11 Футбол Представник ультрас Динамо прокоментував расистський скандал 2728 5
20:56 Баскетбол Дніпро переміг Київ-Баскет у Кубку Європи ФІБА 344
20:42 Блог 20 років тому Шовковський видав найжахливіший ляп в кар'єрі 2743
20:39 Футбол Пластун: Переїзд в Росію - зараз це невиклик до збірної України 616 1
20:33 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 126872
20:25 Хокей Дніпро закинув 13 шайб у ворота Крижаних Вовків у 15 турі УХЛ 258
20:10 Футбол Півзахисник Динамо може змінити клуб вже взимку 1486
20:03 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 88847

Туреччина - Ісландія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE

Сьогодні 07:51 260 0
Туреччина - Ісландія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна Туреччини прийматиме збірну Ісландії у матчі групи A кваліфікації Євро 2020.

Матч відбудеться 14 листопада, на стадіоні Тюрк Телеком у Стамбулі.

Початок о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Також дивіться онлайн матч Туреччина - Ісландія на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Збірна Туреччини очолює групу A, маючи в активі 19 очок після 8 матчів, ісландці - треті з 15 заліковими пунктами. У разі перемоги або нічиї Туреччина забезпечить собі вихід до фінальгої частині Євро 2020. В іншому матч групи збірна Франції приймавтиме збірну Молдови, і як і Туреччина, в разі нічиї оформить путівку на чемпіонат Європи.

Коментарі ()