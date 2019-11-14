Туреччина - Ісландія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна Туреччини прийматиме збірну Ісландії у матчі групи A кваліфікації Євро 2020.

Матч відбудеться 14 листопада, на стадіоні Тюрк Телеком у Стамбулі.

Початок о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Також дивіться онлайн матч Туреччина - Ісландія на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Збірна Туреччини очолює групу A, маючи в активі 19 очок після 8 матчів, ісландці - треті з 15 заліковими пунктами. У разі перемоги або нічиї Туреччина забезпечить собі вихід до фінальгої частині Євро 2020. В іншому матч групи збірна Франції приймавтиме збірну Молдови, і як і Туреччина, в разі нічиї оформить путівку на чемпіонат Європи.