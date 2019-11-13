Сербія - Люксембург: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна Сербії і збірна Люксембурга зіграють у матчі групи B кваліфікації Євро 2020/

Матч відбудеться 14 листопада, на стідіоні Райко Мітич у Белграді.

Початок о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку Сербія - Люксембург на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією з'явиться за годину до початку гри.

Нагадаємо, після перемоги над Португалією (2:1) підопічні Шевченка дострового виграли групу B кваліфікації Євро 2020 та пробилися у фінальний раунд чемпіонату Європи. Серби ведуть боротьбу за другу путівку на чемпіонат Європи. У команди з Балкан 10 очок після 6 матчів, у португальців 11.

Збірна України в цей ігровий день зіграє товариську гру зі збірною Естонії.