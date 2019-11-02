Вест Гем - Ньюкасл: онлайн-трансляція 11 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем Андрія Ярмоленка в 11 турі Англійської Прем'єр-ліги зіграє проти Ньюкасл Юнайтед.

Матч відбудеться 2 листопада, на Олімпійському стадіоні в Лондоні.

Початок о 17:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію матчу 11 туру АПЛ Вест Гем - Ньюкасл Юнайтед онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за 15 хвилин до початку гри.

Вест Гем у 10 турі АПЛ зіграв унічию з Шеффілд Юнайтед, а Ньюкасл розписав мирову з Вулвергемптоном. Вест Гем не може виграти в 4 поспіль іграх АПЛ (2 нічиї і 2 поразки.) та опустився на 10 сходинку в турнірній таблиці. Ньюкасл розташувався на 17 місці.