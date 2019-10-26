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Сьогодні, 26 жовтня, відбулися матчі 10 туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
10 тур, 26 жовтня
Манчестер Сіті - Астон Вілла 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 46 Стерлінг, 2:0 - 65 Де Брюйне, 3:0 - 70 Гюндоган
Брайтон - Евертон 3:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 15 Гросс, 1:1 - автогол Вебстер, 1:2 - 74 Кальверт-Льюїн, 2:2 - 80 Мопей(П), 90+4 автогол Динь
Вест Гем - Шеффілд 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 44 Снодграсс, 1:1 - 69 Муссе
Вотфорд - Борнмут 0:0
Бернлі - Челсі 2:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 21 Пулішич, 0:2 - 45 Пулішич, 0:3 - 56 Пулішич, 0:4 - 58 Вілліан, 1:4 - 86 Родрігес, 2:4 - 89 МакНіл