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Сьогодні, 27 жовтня, відбулися поєдинки 10 туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Анлії - Прем'єр-ліга
27 жовтня, 10 тур
Ньюкасл - Вулвергемптон 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 37 Ласкеллес, 1:1 - 73 Джонні
Арсенал - Крістал Пелес 2:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 7 Сократіс, 2:0 - 9 Луїс, 2:1 - 32 Мілівоєвич(П), 2:2 - 52 Айю
Ліверпуль - Тоттенгем 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 1 Кейн, 1:1 - 52 Хендерсон, 2:1 - 75 Салах(П)
Норвич - Манчестер Юнайтед 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 21 Мактоміней, 0:2 - 30 Рашфорд, 0:3 - 73 Марсіяль, 1:3 - 88 Ернандес