Світоліна - Плішкова: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (8) розпочне захист титулу Підсумкового турніру - WTA Finals Shenzhen грою проти Кароліни Плішкової (2).

Матч заплановано на 28 жовтня. Орієнтовний початок о 12:30 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію гри Еліна Світоліна - Кароліна Плішкова онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за 15 хвилин до початку матчу.

Нагадаємо, крім Світоліної та Плішкової у Пурпуровій групі також зіграють Бьянка Андреєску та Симона Халеп.

В очних протистояннях між українкою та чешкою рівновага - 4:4. Слід зазначити, що Світоліна виграла в останніх трьох зустрічах у Плішкової.

У Чероній групі WTA Finals Shenzhen Наомі Осака, Петра Квітова, Ешлі Барті та Белінда Бенчич. У матчі-відкритті турніру Осака перемогла Квітову (7:6 (2), 4:6, 6:4).