РБ Лейпциг - Зеніт: онлайн-трансляція матчу 3 туру Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.
У матчі 3 туру Ліги чемпіонів російський Зеніт на виїзді зіграє проти німецького РБ Лейпциг.
Матч відбудеться 23 жовтня, у Лейпцигу на стадіоні Ред Булл Арена.
Початок о 19:55 за київським часом.
Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 2.
Також онлайн матч РБ Лейпциг - Зеніт можна переглянути на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.
У 2 турі Зеніт упевнено переміг вдома Бенфіку (3:1), а Лейпциг несподівано поступився Ліону (0:2).
Нагадаємо, після 2 турів Зеніт і Ліон очолюють групу G, маючи в активі по 4 очка. У РБ Лейпциг 3 пункти та 3 сходинка. Бенфіка зазнала двох поразок і замикає турнірну таблицю.
Напередодні Шахтар, через дикий ляп Пятова, не зміг удома обіграти Динамо Загреб.