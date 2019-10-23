РБ Лейпциг - Зеніт: онлайн-трансляція матчу 3 туру Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3 туру Ліги чемпіонів російський Зеніт на виїзді зіграє проти німецького РБ Лейпциг.

Матч відбудеться 23 жовтня, у Лейпцигу на стадіоні Ред Булл Арена.

Початок о 19:55 за київським часом.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матч РБ Лейпциг - Зеніт можна переглянути на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

У 2 турі Зеніт упевнено переміг вдома Бенфіку (3:1), а Лейпциг несподівано поступився Ліону (0:2).

Нагадаємо, після 2 турів Зеніт і Ліон очолюють групу G, маючи в активі по 4 очка. У РБ Лейпциг 3 пункти та 3 сходинка. Бенфіка зазнала двох поразок і замикає турнірну таблицю.

Напередодні Шахтар, через дикий ляп Пятова, не зміг удома обіграти Динамо Загреб.