Шахтар анонсував новий трансфер

Даріо Срна прокоментував наступний трансфер Шахтаря

Донецький Шахтар оголосить про новий трансфер після матчу Ліги чемпіонів проти Динамо Загреба.

Про це розповів тренер "гірників" Даріо Срна.

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"Після матчу проти Динамо Загреб у нас буде новина. Ми провели дуже великий і хороший трансфер. Я впевнений, що він підсилить нашу команду, посилить нашу любов між нашими фанатами і нами", - розповів Срна.

Наразі не зрозуміло, чи йдеться про перехід футболіста чи про нового члена тренерського штабу, чи ще когось.

Раніше повідомлялося, що Шахтар зацікавився португальським спеціалістом.