Шахтар анонсував новий трансфер

Мій профіль
Динамо мінімально перемогло Олександрію в 11 турі УПЛ
Сьогодні 18:56 229
Динамо Київ - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 17:15 1497
Колорадо і Тампа-Бей закинули 8 шайб, Торонто обіграло Бостон. Результати матчів НХЛ
Сьогодні 11:38 229
Гвоздик залишається в лікарні після поразки від Бетербієва
Сьогодні 10:56 6274
Ястремська стане наймолодшою учасницею малого Підсумкового турніру
Сьогодні 08:55 1943
Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок
Вчора 12:57 577
Гвоздик - Бетербієв: відео бою
Вчора 08:35 5504
Гвоздик перемагав Бетербієва за очками до зупинки бою
Вчора 08:00 1787
Росіянин Бетербієв нокаутував Гвоздика та об'єднав титули WBC і IBF
Вчора 07:36 6442 4
Гвоздик - Бетербієв: Як це було
Вчора 07:23 6264
Навколо спорту
Блоги
Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок
Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок Андрій Твердохліб
Вчора 12:57 577
Гвоздик - Бетербієв: відео нокауту
Гвоздик - Бетербієв: відео нокауту Андрій Твердохліб
Вчора 08:08 5381
Анонс чвертьфіналів Кубку світу з регбі
Анонс чвертьфіналів Кубку світу з регбі Іван Чуперка
18.10.2019 00:19 458
Черкаські мавпи приєдналися до проекту Тренування з зіркою
Черкаські мавпи приєдналися до проекту Тренування з зіркою Андрій Твердохліб
17.10.2019 18:49 344
Може Шевченко навчить українських тренерів не виглядати як жлоби, - Несенюк
Може Шевченко навчить українських тренерів не виглядати як жлоби, - Несенюк Андрій Твердохліб
17.10.2019 17:44 3421
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:28 Бокс Гвоздика виписали з лікарні 348
19:17 Футбол Рух вирвав перемогу у Інгульця. Результати матчів 14 туру Першої ліги 265
18:56 Футбол Динамо мінімально перемогло Олександрію в 11 турі УПЛ 229
18:53 Блог Зінченко здійснив мрію майбутньої дружини 699
18:45 Баскетбол Хімік на виїзді переміг Запоріжжя у Суперлізі 89
18:35 Блог Миколенко забив дебютний гол в УПЛ 316
18:31 Футбол Михайленко: Хороший удар вирішив долю матчу 152
18:16 Футбол Нічия Роми, перестрілка Інтера та Сассуоло. Результати 9 туру Серії А 147
17:51 Футбол Маріуполь - Дніпро-1 1:0. Огляд матчу 134
17:41 Бокс Руїс розкритикував дебютний бій Усика у суперважкій вазі 326
17:24 Футбол Реднапп: Перед Сульшером поставлено неможливе завдання 178
17:15 Пряма трансляція Динамо Київ - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE 1497
17:03 Футбол Шахтар анонсував новий трансфер 1282
16:43 Футбол Маріуполь - Дніпро-1 1:0. Відео голу 182
16:19 Футбол Попов та Соль вийдуть в основі Динамо на матч з Олександрією 286
16:01 Футбол Маріуполь вирвав перемогу в Дніпра-1 в 11 турі УПЛ 299
15:41 Футбол Зозуля приніс Альбасете перемогу в 12 турі Сегунди 1150
15:25 Футбол Футбольний союз Сербії готує преміальні Литві чи Люксембургу за відібрані очки у Португалії 821
15:10 Хокей Уродженець Кропивницького закинув першу шайбу у НХЛ 470
14:53 Футбол Блізніченко та Гордієнко стали з Шерифом чемпіонами Молдови 295
14:36 Футбол Павелко спростував конфлікт із Суркісом 641
14:15 Бокс Усик: Слухаю Олю Полякову, коли треба розважитися 287
13:47 Футбол Кавані відмовив Бекхему щодо переїзду в МЛС 214
13:37 Футбол Челсі буде стежити за Маліновським з метою можливої покупки влітку 526
13:20 Футбол Сульшер: Упевнений, МЮ оговтається і виграє АПЛ раніше, ніж через 30 років 329

Шахтар анонсував новий трансфер

Сьогодні 17:03 1282 0
Даріо Срна прокоментував наступний трансфер Шахтаря
Шахтар анонсував новий трансфер
#Шахтар, #Срна, #УПЛ

Джерело - football.ua.

Донецький Шахтар оголосить про новий трансфер після матчу Ліги чемпіонів проти Динамо Загреба.

Про це розповів тренер "гірників" Даріо Срна.

Актуально: Шахтар знищив Колос у 11 турі УПЛ

"Після матчу проти Динамо Загреб у нас буде новина. Ми провели дуже великий і хороший трансфер. Я впевнений, що він підсилить нашу команду, посилить нашу любов між нашими фанатами і нами", - розповів Срна.

Наразі не зрозуміло, чи йдеться про перехід футболіста чи про нового члена тренерського штабу, чи ще когось.

Раніше повідомлялося, що Шахтар зацікавився португальським спеціалістом.

Коментарі ()