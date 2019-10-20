Шахтар анонсував новий трансфер

Джерело - football.ua.
Донецький Шахтар оголосить про новий трансфер після матчу Ліги чемпіонів проти Динамо Загреба.
Про це розповів тренер "гірників" Даріо Срна.
Актуально: Шахтар знищив Колос у 11 турі УПЛ
"Після матчу проти Динамо Загреб у нас буде новина. Ми провели дуже великий і хороший трансфер. Я впевнений, що він підсилить нашу команду, посилить нашу любов між нашими фанатами і нами", - розповів Срна.
Наразі не зрозуміло, чи йдеться про перехід футболіста чи про нового члена тренерського штабу, чи ще когось.
Раніше повідомлялося, що Шахтар зацікавився португальським спеціалістом.