Україна - Литва: онлайн-трансляція кваліфікації Євро-2020. LIVE

Відеотрансляція матчу відбіркового турніру до чемпіонату Європи 2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє проти збірної Литви у матчі 6 туру групи B кваліфікаційного раунду Євро-2020.

Матч відбудеться 11 жовтня, на стадіоні ОСК Металіст у Харкові.

Початок о 21:45.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Україна та Футбол 1.

Дивіться також онлайн матч збірна України - збірна Литви на нашому сайті в сервісі Olltv.

Плеєр з трансляцією з'явиться за годину до початку гри.

Підопічні Андрія Шевченка впевнено очолюють квартет В, маючи в своєму активі 13 очок у 5 зіграних матчах. Серби розташувалися на 3 сходинці, відстаючи від синьо-жовтих на 6 пунктів. Перемога в матчі майже на 100% гарантує українцям пряме попадання на чемпіонат Європи. У разі перемоги над Литвою збірній України достатньо буде не програти збірній Сербії з різніцею 6 м'ячів.

У матчі 5 туру, який відбувся у Вільнюсі збірна України впевнено перемогла збірну Литву (0:3).