Тоттенгем - Баварія: онлайн-трансляція матчу 2 туру Ліги чемпіонів

Відеотрансляція центрального матчу 2 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Тоттенгем у рамках 2 туру Ліги чемпіонів вдома зіграє з мюнхенською Баварією.

Матч відбудеться 1 жовтня, о 22:00, на Тоттенгем Хотспур Стедіум.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матчу Тоттенгем - Баварія можна переглянути в сервісі Olltv на нашому сайті.

Плеєр з трансляією буде доступний за годину до початку гри.

Нагадаємо, команди грають у групі В, куди крім Тоттенгема та Баварії потрапили Црвена Завезда та Олімпіакос. У 1 турі квартету В Баварія розгромила клуб із Белграду, а шпори не змогли переграти Олімпіакос, виграючи 2:0.

У групі С Шахтар зіграє з Аталантою, а Манчестер Сіті Зінченка з Динамо із Загреба.