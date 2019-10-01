Тоттенгем - Баварія: онлайн-трансляція матчу 2 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Лондонський Тоттенгем у рамках 2 туру Ліги чемпіонів вдома зіграє з мюнхенською Баварією.
Матч відбудеться 1 жовтня, о 22:00, на Тоттенгем Хотспур Стедіум.
Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.
Також онлайн матчу Тоттенгем - Баварія можна переглянути в сервісі Olltv на нашому сайті.
Плеєр з трансляією буде доступний за годину до початку гри.
Нагадаємо, команди грають у групі В, куди крім Тоттенгема та Баварії потрапили Црвена Завезда та Олімпіакос. У 1 турі квартету В Баварія розгромила клуб із Белграду, а шпори не змогли переграти Олімпіакос, виграючи 2:0.
У групі С Шахтар зіграє з Аталантою, а Манчестер Сіті Зінченка з Динамо із Загреба.