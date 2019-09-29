Динамо Київ - Дніпро-1: онлайн-трансляція. LIVE

Відеотрансляція матчу 9 туру УПЛ в прямому ефірі

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в 9 турі Української Прем'єр-ліги прийматиме Дніпро-1.

Матч відбудеться сьогодні, 29 вересня, на НСК Олімпійській у Києві.

Початок о 17:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі 2+2.

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Також пряма трансляція матчу Динамо - Дніпро-1 онлайн відбуватиметься на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією з'явиться за годину до початку гри.

Нагадаємо, за Дніпро-1 не зможе зіграти Сергій Булеца, права на якого належать киянам. Інший орендований у Динамо гравець Владислав Супряга зможе зіграти проти своєї команди.

У пропущеному матчі 4 туру Динамо, у доданий арбітром час вирвало перемогу в Маріуполя.