Про участь Супряги в матчах проти Динамо особисто домовлялися Береза і Суркіс

Джерело - UA-футбол.
Нападнику Дніпра-1 Владиславу Супрязі, орендованому у Динамо, дозволили грати проти киян після розмови президентів клубів.
Про це ведучий Профутбола Ігор Циганик заявив Football Hub.
Форвард зможе грати проти киян, особисто домовлялися президент Динамо Ігор Суркіс і президент Дніпра Юрій Береза.
Матч 8-го туру УПЛ Динамо - Дніпро-1 відбудеться в неділю 29 вересня.
Нагадаємо, Супряга раніше анонсував свою участь з Динамо.
Раніше, дубль Супряги приніс Дніпро-1 перемогу над Карпатами.