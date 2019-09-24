Про участь Супряги в матчах проти Динамо особисто домовлялися Береза і Суркіс

Супряга зіграти проти киян

Нападнику Дніпра-1 Владиславу Супрязі, орендованому у Динамо, дозволили грати проти киян після розмови президентів клубів.

Про це ведучий Профутбола Ігор Циганик заявив Football Hub.

Форвард зможе грати проти киян, особисто домовлялися президент Динамо Ігор Суркіс і президент Дніпра Юрій Береза.

Матч 8-го туру УПЛ Динамо - Дніпро-1 відбудеться в неділю 29 вересня.

Нагадаємо, Супряга раніше анонсував свою участь з Динамо.

Раніше, дубль Супряги приніс Дніпро-1 перемогу над Карпатами.