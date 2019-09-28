Хетафе - Барселона: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Барселона у 7 турі чемпіонату Іспанії зіграє проти Хетафе.

Матч відбудеться 28 вересня, на стадіоні Колізеум Альфонсо Перес у передмісті Мадрида Хетафе.

Початок о 17:00 за київським часом.

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У матчі 6 туру Барселона вдома перемогла Вільярреал, а Хетафе зіграв унічию з Валенсією. У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії Барселона, з 10 очками посідає 7 сходинку. Хетафе - 10, маючи в активі 7 залікових пунктів.