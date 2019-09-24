Барселона перемогла Вільярреал у 6 турі Ла-Ліги

Рахунок першого тайму не змінився

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру іспанської Ла-Ліги Барселона святкував перемогу над Вільярреалом.

Вже на шостій хвилині Грізманн вивів вперед Барселону. Артур неймовірним ударом подвоїв рахунок. А наприкінці тайму Касорла один м’яч відіграв. У перерві Мессі, який отримав пошкодження, замінив Дембеле. Без свого лідера Барселоні вдалося втримати перемогу.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

6 тур, 24 вересня

Барселона - Вільярреал 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 6 Грізманн, 2:0 - 16 Артур, 2:1 - 44 Касорла

Раніше, Роналду розкритикував вручення нагороди ФІФА The Best Мессі.