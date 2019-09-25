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Валенсія та Хетафе зіграли у результативну нічию у 6 турі Ла-Ліги

Вчора 22:58 138 0
Команди забили 6 голів на двох
Валенсія та Хетафе зіграли у результативну нічию у 6 турі Ла-Ліги
#Валенсія, #Хетафе

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру іспанської Ла-Ліги Валенсія вдома зустрічалася з Хетафе. 

Команди порадували глядачів забитими м’ячами на будь-який смак. Вже на першій хвилині гості відкрили рахунок. До перерви господарі змогли тричі відзначитися. Після перерви Хетафе проявив характер і відіграв два м’ячі. 

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
6 тур, 25 вересня

Валенсія - Хетафе 3:3 (3:1)

Голи: 0:1 - 1 Мата, 1:1 - 30 Гомес, 2:1 - 34 Гомес, 3:1 - 39 Лі Канг, 3:2 - 66 Хасон, 3:3 - 69 Анхель

Раніше Валенсія звільнила Марселіно Тораля, у якого, за інформацією іспанських ЗМІ, був конфлікт з президентом клубу Пітером Лімом.

Нагадаємо, Валенсія призначила нового головного тренера.

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