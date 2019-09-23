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Світоліна - Мугуруса: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 17:28 311 0
Світоліна - Мугуруса: онлайн-трансляція. LIVE
#Світоліна

Джерело - Чемпіон.

У 2 колі Dongfeng Motor Wuhan Open - Premier 5, який відбувається в китайському Ухані, Еліна Світоліна (3) зіграє з екс-першою ракеткою світу Гарбіньє Мугурусою (26).

Гру заплановано на 24 вересня.

Орієнтовний початок не раніше 9:00 за київським часом.

Пряму трансляцію поєдинку Світоліна - Мугуруса онлайн дивіться на нашому сайті.

  Дивіться також: Ястремська - Макхейл: онлайн-трансляція. LIVE

Плеєр з трансляцією з'явиться за 10 хвилин до початку гри.

Зазначимо, Світоліна, як третя сіяна, стартуватиме на турнірі з 2 кола, а їх суперниця у матчі 1 кола перемогла Шуай Пен (6:3, 6:2).

Історія очних зустрічей тенісисток дуже насичена. Світоліна та Мугуруса зустрічалися між собою 10 разів - 6:4 на користь одеситки.

Нанадаємо, на минулому тижні Еліна Світоліна не змогла дограти поєдинок 2 кола в Гуанчжоу через травму.

Раніше повідомлялося, що Світоліна піднялася на 9-ту сходинку в чемпіонській гонці WTA.

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