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Світоліна піднялась на 9 сходинку у чемпіонській гонці

Сьогодні 13:16 635 0
Еліна Світоліна продовжує боротьбу за участь у Підсумковому турнірі року
Світоліна піднялась на 9 сходинку у чемпіонській гонці
#Світоліна, #теніс

Джерело - sportarena.com.

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує вести боротьбу за вихід на Підсумковий турнір WTA.

Світоліна протягом останнього тижня обійшла Кікі Бертенс та наразі займає 9-ту сходинку у чемпіонській гонці, відстаючи від Белінди Бенчич на 23 очка.

Відзначимо, що на Підсумковий турнір у китайському Шеньчжені кваліфікується перша вісімка тенісисток. Наразі участь у турнірі вже гарантувала Ешлі Барті та Кароліна Плішкова

Чемпіонська гонка

1. Ешлі Барті (Австралія) 5476
2. Кароліна Плішкова (Чехія) 5256
3. Симона Халеп (Румунія) 4792
4. Б’янка Андреєску (Канада) 4727
5. Наомі Осака (Японія) 4246
6. Серена Вільямс (США) 3935
7. Петра Квітова (Чехія) 3836
8. Белінда Бенчіч (Швейцарія) 3615
9. Еліна Світоліна (Україна) 3592
10. Кікі Бертенс (Нідерланди) 3580
11. Йоханна Конта (Великобританія) 2880
12. Софія Кенін (США) 2595

Нагадаємо, Ястремська встановила черговий рекорд у рейтингу WTA.

Раніше, Костюк поступилася росіянці в фіналі турніру ITF.

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