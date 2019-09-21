Манчестер Сіті - Вотфорд: онлайн-трансляція матчу 6 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6 туру Англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті прийматиме Вотфорд.

Гра відбудеться 21 вересня, на стадіоні Етіхад в Манчестері.

Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Дивіться онлайн матчу Манчестер Сіті - Вотфорд на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією з'явиться за 15 хвилин до початку гри.

У 5 турі АПЛ Сіті несподівано поступився дебютанту ліги Норвічу (3:2), а в Лізі чемпіонів підопічні Гвардіоли розгромили донецький Шахтар (0:3).