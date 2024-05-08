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Рейнджерс в овертаймі дотис Кароліну, Колорадо здобув вольову перемогу над Далласом, програючи 3:0: результати матчів НХЛ

Сьогодні 07:55 120 0
Рейнджерс в овертаймі дотис Кароліну, Колорадо здобув вольову перемогу над Далласом, програючи 3:0: результати матчів НХЛ
#Даллас, #Кароліна, #Колорадо, #НХЛ, #Рейнджерс

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 8 травня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулося два матчі другого раунду плей-оф.

Нью-Йорк Рейнджерс в овертаймі завдяки шайбі Вінсента Трочека переміг Кароліну Харрікейнз, а Даллас, який після першого періоду вигравав 3:0, в овертаймі зазнав поразки від Колорадо.

У "рейнджерів" варто відзначити дубль Алексіса Лафреньєра, а "ураганам" не допомогли виграти три передачі Себаст'яна Ахо та дубль Джейка Генцеля.

У паралельній грі героями стали гравці Колорадо Кейл Макар, Валєрій Нічушкін, які відзначилися одним забитим голом та віддали одну передачу, та Мікко Рантанен, що двічі асистував партнерам.

НХЛ — Другий раунд плей-оф
8 травня

Рейнджерс — Кароліна 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)
Рахунок у серії — 2:0

Наступна зустріч між командами відбудеться 10 травня в Кароліні.

Даллас — Колорадо 3:4 ОТ (3:0, 0:2, 0:1, 0:1)
Рахунок у серії 0:1

Наступний матч команди проведуть 10 травня в Далласі.

Напередодні Бостон на виїзді розгромно переміг Флориду.

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