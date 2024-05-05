НХЛ: Бостон у сьомому матчі серії плей-оф дотиснув Торонто в овертаймі

Головне
Шахтар зіграє з Чорноморцем, Динамо прийме Колос: розклад матчів УПЛ
Сьогодні 08:06 425
Спортдир на Джиро: відомий український велопрофі – про графік підготовки та активності своєї команди на італійському гранд-турі
Сьогодні 11:00 334
Канело на класі переміг Мунгую та захистив титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 07:35 628
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Маямі-2024
Сьогодні 00:43 622
Гонка Формули-1 на узбережжі Атлантичного океану: усе про Гран-прі Маямі
Сьогодні 00:08 1421
Гол та асист Довбика у ворота Барселони зробили Реал чемпіоном і вивели Жирону в ЛЧ: результати 34 туру Ла Ліги
Сьогодні 00:04 19502 2
Швьонтек здолала Соболенко у фіналі турніру в Мадриді
Вчора 23:33 573
Арсенал без Зінченка розгромив Борнмут Забарного, Ман Сіті з покером Голланда познущався над Вулвз: результати матчів АПЛ
Вчора 21:35 944
Довбик забив у ворота Барселони 20-й гол у чемпіонаті Іспанії
Вчора 20:05 1319
Металіст 1925 переграв Ворсклу та перервав тривалу безвиграшну серію в УПЛ
Вчора 20:00 323
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
03.05.2024 01:40 525
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 295
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 529
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 896
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 937

НХЛ: Бостон у сьомому матчі серії плей-оф дотиснув Торонто в овертаймі

Сьогодні 10:10 296 0
НХЛ: Бостон у сьомому матчі серії плей-оф дотиснув Торонто в овертаймі
#Бостон, #Торонто, #NHL

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 5 травня в Національній хокейній лізі (НХЛ) Бостон переміг Торонто у матчі першого раунду плей-оф.

Команди обмінялися закинутими шайбами у третьому періоді, а в овертаймі Бостон вирвав перемогу. Бостон вийшов до наступного раунду, в якому зіграє з Флоридою.

НХЛ — Перший раунд плей-оф
5 травня

Бостон - Торонто 2:1 ОВ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 49:01 Нюландер - 3 (Меттьюз, Бертуцці) - 0:1, 50:22 Ліндхольм - 1 (ван Рімсдайк, Бразо) - 1:1, в овертаймі 01:54 Пастрнак - 3 (Ліндхольм, Карло) - 2 :1

Рахунок у серії — 4:3

Сітка плей-оф

Коментарі ()
Популярне зараз
Оболонь мінімально здолала ЛНЗ і скоротила відставання від рятівного місця в УПЛ Оболонь мінімально здолала ЛНЗ і скоротила відставання від рятівного місця в УПЛ 3117
Снігур впевнено перемогла росіянку у фіналі турніру в Лопоті Снігур впевнено перемогла росіянку у фіналі турніру в Лопоті 5816 4
Гол та асист Довбика у ворота Барселони зробили Реал чемпіоном і вивели Жирону в ЛЧ: результати 34 туру Ла Ліги Гол та асист Довбика у ворота Барселони зробили Реал чемпіоном і вивели Жирону в ЛЧ: результати 34 туру Ла Ліги 19502 2
Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Маямі Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Маямі 3729
Нарваєс здобув сенсаційну перемогу: результати першого етапу Джиро д'Італія-2024 Нарваєс здобув сенсаційну перемогу: результати першого етапу Джиро д'Італія-2024 3284
Ломаченко — Камбосос: де дивитися чемпіонський бій у легкій вазі Ломаченко — Камбосос: де дивитися чемпіонський бій у легкій вазі 4397
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 11275 2
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 108727
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 31184
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65706 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 325125
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 7222 2