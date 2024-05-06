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Даллас переміг Вегас у сьомому матчі серії плей-оф НХЛ і пройшов у наступний етап

Сьогодні 08:49 141 0
Даллас переміг Вегас у сьомому матчі серії плей-оф НХЛ і пройшов у наступний етап
#Вегас, #Даллас, #NHL

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 6 травня в Національній хокейній лізі (НХЛ) Даллас переміг Вегас у сьомому матчі першого раунду плей-оф.

У перших двох періодах команди обмінялися мінімальними перемогами, і швидка закинута шайба у третій 20-хвилинці виявилась вирішальною в цьому протистоянні. Даллас вийшов у наступний етап, де на нього чекатиме Колорадо.

НХЛ — Перший раунд плей-оф
6 травня

Даллас — Вегас 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 1:0 - Джонсон (14:34), 1:1 - Хауден (45:25, Амадіо, Карлссон), 2:1 - Факса (40:44, Сміт, Харлі)

Рахунок у серії — 4:3

Сітка плей-оф

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