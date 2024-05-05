Завершився чемпіонат світу з хокею в Дивізіоні 1А

Джерело - Чемпіон.

Збірна Угорщини обіграла Словенію у вирішальному матчі чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні 1А.

Гра завершилася з рахунком 2:1. Ці дві команди вийшли в елітний дивізіон і зіграють на ЧС у 2025 році. Саме ці збірні вилетіли з еліти на попередньому турнірі.

Збірна Південної Кореї вилетіла і її місце в другому за силою дивізіоні займе Україна, яка напередодні стала переможницею світової першості у Дивізіоні 1B.

Італія, Румунія та Японія зберегли свої місця. Останні 2 позиції в цьому дивізіоні займуть команди, які вилетять із найвищої ліги за підсумками ЧС, що стартує 10 травня.

Чемпіонат світу з хокею

Дивізіон 1А

5 тур, 4 травня

Угорщина — Словенія 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 1:0 — 07:09 Харі, 1:1 — 25:38 Тічар, 2:1 — 57:09 Папп

Турнірна таблиця дивізіону 1А