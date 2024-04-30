Чемпіонат світу-2024 з хокею: календар матчів

Джерело - Чемпіон.
У Чехії 10-26 травня 2024 року відбудеться 87-й чемпіонат світу з хокею із шайбою серед чоловічих команд.
У змаганнях візьме участь 16 команд, що були поділені на дві групи. Збірні Канади, Фінляндії, Швейцарії, Чехії, Данії, Франції, Норвегії, Австрії та Великої Британії зіграють у групі А. Матчі цієї групи відбудуться у місті Прага.
У групі В виступлять збірні США, Німеччини, Швеції, Словаччини, Латвії, Франції, Казахстану та Польщі. Матчі групи В відбудуться у місті Острава.
З кожної групи по чотири найкращі команди вийдуть до 1/4 фіналу чемпіонату світу. Збірні, що посядуть останні місця у групах, вибудуть до Дивізіону 1А.
Груповий етап
Група А (матчі грають у Празі)
10 травня (п'ятниця)
- 17:20. Тур 1. Швейцарія — Норвегія
- 21:20. Тур 1. Чехія — Фінляндія
11 травня (субота)
- 13:20. Тур 1. Велика Британія — Канада
- 17:20. Тур 1. Австрія — Данія
- 21:20. Тур 2. Норвегія — Чехія
12 травня (неділя)
- 13:20. Тур 2. Фінляндія — Велика Британія
- 17:20. Тур 2. Данія — Канада
- 21:20. Тур 2. Австрія — Швейцарія
13 травня (понеділок)
- 17:20. Тур 3. Норвегія — Фінляндія
- 21:20. Тур 3. Швейцарія — Чехія
14 травня (вівторок)
- 17:20. Тур 3. Данія — Норвегія
- 21:20. Тур 3. Канада — Австрія
15 травня (середа)
- 17:20. Тур 4. Чехія — Данія
- 21:20. Тур 4. Швейцарія — Велика Британія
16 травня (четвер)
- 17:20. Тур 4. Фінляндія — Австрія
- 21:20. Тур 4. Канада — Норвегія
17 травня (п'ятниця)
- 17:20. Тур 5. Велика Британія — Данія
- 21:20. Тур 5. Чехія — Австрія
18 травня (субота)
- 13:20. Тур 5. Данія — Швейцарія
- 17:20. Тур 5. Канада — Фінляндія
- 21:20. Тур 6. Чехія — Велика Британія
19 травня (неділя)
- 17:20. Тур 6. Норвегія — Австрія
- 21:20. Тур 6. Швейцарія — Канада
20 травня (понеділок)
- 17:20. Тур 6. Велика Британія — Норвегія
- 21:20. Тур 7. Фінляндія — Данія
21 травня (вівторок)
- 13:20. Тур 7. Австрія — Велика Британія
- 17:20. Тур 7. Канада — Чехія
- 21:20. Тур 7. Фінляндія — Швейцарія
Група В (матчі грають в Остраві)
10 травня (п'ятниця)
- 17:20. Тур 1. Словаччина — Німеччина
- 21:20. Тур 1. Швеція — США
11 травня (субота)
- 13:20. Тур 1. Франція — Казахстан
- 17:20. Тур 1. Польща — Латвія
- 21:20. Тур 2. США — Німеччина
12 травня (неділя)
- 13:20. Тур 2. Словаччина — Казахстан
- 17:20. Тур 2. Латвія — Франція
- 21:20. Тур 2. Швеція — Польща
13 травня (понеділок)
- 17:20. Тур 3. США — Словаччина
- 21:20. Тур 3. Німеччина — Швеція
14 травня (вівторок)
- 17:20. Тур 3. Казахстан — Латвія
- 21:20. Тур 3. Польща — Франція
- 15 травня (середа)
- 17:20. Тур 4. Німеччина — Латвія
- 21:20. Тур 4. Словаччина — Польща
16 травня (четвер)
- 17:20. Тур 4. Казахстан — Швеція
- 21:20. Тур 4. США — Франція
17 травня (п'ятниця)
- 17:20. Тур 5. Німеччина — Казахстан
- 21:20. Тур 5. Польща — США
18 травня (субота)
- 13:20. Тур 5. Латвія — Швеція
- 17:20. Тур 5. Німеччина — Польща
- 21:20. Тур 6. Франція — Словаччина
19 травня (неділя)
- 17:20. Тур 6. США — Казахстан
- 21:20. Тур 6. Словаччина — Латвія
20 травня (понеділок)
- 17:20. Тур 6. Швеція — Франція
- 21:20. Тур 7. Казахстан — Польща
21 травня (вівторок)
- 13:20. Тур 7. Франція — Німеччина
- 17:20. Тур 7. Латвія — США
- 21:20. Тур 7. Швеція — Словаччина
Матчі плей-оф
23 травня (четвер)
- 17:20. Перший чвертьфінал.
- 17:20. Другий чвертьфінал.
- 21:20. Третій чвертьфінал.
- 21:20. Четвертий чвертьфінал.
25 травня (субота)
- 15:20. Перший півфінал.
- 19:20. Другий півфінал.
26 травня (неділя)
- 16:20. Матч за третє місце.
- 21:20. Фінал.