Чемпіонат світу-2024 з хокею: календар матчів

Джерело - Чемпіон.

У Чехії 10-26 травня 2024 року відбудеться 87-й чемпіонат світу з хокею із шайбою серед чоловічих команд.

У змаганнях візьме участь 16 команд, що були поділені на дві групи. Збірні Канади, Фінляндії, Швейцарії, Чехії, Данії, Франції, Норвегії, Австрії та Великої Британії зіграють у групі А. Матчі цієї групи відбудуться у місті Прага.

У групі В виступлять збірні США, Німеччини, Швеції, Словаччини, Латвії, Франції, Казахстану та Польщі. Матчі групи В відбудуться у місті Острава.

З кожної групи по чотири найкращі команди вийдуть до 1/4 фіналу чемпіонату світу. Збірні, що посядуть останні місця у групах, вибудуть до Дивізіону 1А.

87 чемпіонат світу з хокею

Чоловіки, Прага та Острава

10-26 травня 2024 року

Груповий етап

Група А (матчі грають у Празі)

10 травня (п'ятниця)

17:20. Тур 1. Швейцарія — Норвегія

21:20. Тур 1. Чехія — Фінляндія

11 травня (субота)

13:20. Тур 1. Велика Британія — Канада

17:20. Тур 1. Австрія — Данія

21:20. Тур 2. Норвегія — Чехія

12 травня (неділя)

13:20. Тур 2. Фінляндія — Велика Британія

17:20. Тур 2. Данія — Канада

21:20. Тур 2. Австрія — Швейцарія

13 травня (понеділок)

17:20. Тур 3. Норвегія — Фінляндія

21:20. Тур 3. Швейцарія — Чехія

14 травня (вівторок)

17:20. Тур 3. Данія — Норвегія

21:20. Тур 3. Канада — Австрія

15 травня (середа)

17:20. Тур 4. Чехія — Данія

21:20. Тур 4. Швейцарія — Велика Британія

16 травня (четвер)

17:20. Тур 4. Фінляндія — Австрія

21:20. Тур 4. Канада — Норвегія

17 травня (п'ятниця)

17:20. Тур 5. Велика Британія — Данія

21:20. Тур 5. Чехія — Австрія

18 травня (субота)

13:20. Тур 5. Данія — Швейцарія

17:20. Тур 5. Канада — Фінляндія

21:20. Тур 6. Чехія — Велика Британія

19 травня (неділя)

17:20. Тур 6. Норвегія — Австрія

21:20. Тур 6. Швейцарія — Канада

20 травня (понеділок)

17:20. Тур 6. Велика Британія — Норвегія

21:20. Тур 7. Фінляндія — Данія

21 травня (вівторок)

13:20. Тур 7. Австрія — Велика Британія

17:20. Тур 7. Канада — Чехія

21:20. Тур 7. Фінляндія — Швейцарія

Група В (матчі грають в Остраві)

10 травня (п'ятниця)

17:20. Тур 1. Словаччина — Німеччина

21:20. Тур 1. Швеція — США

11 травня (субота)

13:20. Тур 1. Франція — Казахстан

17:20. Тур 1. Польща — Латвія

21:20. Тур 2. США — Німеччина

12 травня (неділя)

13:20. Тур 2. Словаччина — Казахстан

17:20. Тур 2. Латвія — Франція

21:20. Тур 2. Швеція — Польща

13 травня (понеділок)

17:20. Тур 3. США — Словаччина

21:20. Тур 3. Німеччина — Швеція

14 травня (вівторок)

17:20. Тур 3. Казахстан — Латвія

21:20. Тур 3. Польща — Франція

15 травня (середа)

17:20. Тур 4. Німеччина — Латвія

21:20. Тур 4. Словаччина — Польща

16 травня (четвер)

17:20. Тур 4. Казахстан — Швеція

21:20. Тур 4. США — Франція

17 травня (п'ятниця)

17:20. Тур 5. Німеччина — Казахстан

21:20. Тур 5. Польща — США

18 травня (субота)

13:20. Тур 5. Латвія — Швеція

17:20. Тур 5. Німеччина — Польща

21:20. Тур 6. Франція — Словаччина

19 травня (неділя)

17:20. Тур 6. США — Казахстан

21:20. Тур 6. Словаччина — Латвія

20 травня (понеділок)

17:20. Тур 6. Швеція — Франція

21:20. Тур 7. Казахстан — Польща

21 травня (вівторок)

13:20. Тур 7. Франція — Німеччина

17:20. Тур 7. Латвія — США

21:20. Тур 7. Швеція — Словаччина

Матчі плей-оф

23 травня (четвер)

17:20. Перший чвертьфінал.

17:20. Другий чвертьфінал.

21:20. Третій чвертьфінал.

21:20. Четвертий чвертьфінал.

25 травня (субота)

15:20. Перший півфінал.

19:20. Другий півфінал.

26 травня (неділя)