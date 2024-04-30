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Чемпіонат світу-2024 з хокею: календар матчів

Сьогодні 16:21 180 0
Чемпіонат світу-2024 з хокею: календар матчів
#Чемпіонат світу-2024 з хокею

Джерело - Чемпіон.

У Чехії 10-26 травня 2024 року відбудеться 87-й чемпіонат світу з хокею із шайбою серед чоловічих команд. 

У змаганнях візьме участь 16 команд, що були поділені на дві групи. Збірні Канади, Фінляндії, Швейцарії, Чехії, Данії, Франції, Норвегії, Австрії та Великої Британії зіграють у групі А. Матчі цієї групи відбудуться у місті Прага.

У групі В виступлять збірні США, Німеччини, Швеції, Словаччини, Латвії, Франції, Казахстану та Польщі. Матчі групи В відбудуться у місті Острава.

З кожної групи по чотири найкращі команди вийдуть до 1/4 фіналу чемпіонату світу. Збірні, що посядуть останні місця у групах, вибудуть до Дивізіону 1А.

87 чемпіонат світу з хокею
Чоловіки, Прага та Острава
10-26 травня 2024 року

Груповий етап

Група А (матчі грають у Празі)

10 травня (п'ятниця)

  • 17:20. Тур 1. Швейцарія — Норвегія
  • 21:20. Тур 1. Чехія — Фінляндія

11 травня (субота)

  • 13:20. Тур 1. Велика Британія — Канада
  • 17:20. Тур 1. Австрія — Данія
  • 21:20. Тур 2. Норвегія — Чехія

12 травня (неділя)

  • 13:20. Тур 2. Фінляндія — Велика Британія
  • 17:20. Тур 2. Данія — Канада
  • 21:20. Тур 2. Австрія — Швейцарія

13 травня (понеділок)

  • 17:20. Тур 3. Норвегія — Фінляндія
  • 21:20. Тур 3. Швейцарія — Чехія

14 травня (вівторок)

  • 17:20. Тур 3. Данія — Норвегія
  • 21:20. Тур 3. Канада — Австрія

15 травня (середа)

  • 17:20. Тур 4. Чехія — Данія
  • 21:20. Тур 4. Швейцарія — Велика Британія

16 травня (четвер)

  • 17:20. Тур 4. Фінляндія — Австрія
  • 21:20. Тур 4. Канада — Норвегія

17 травня (п'ятниця)

  • 17:20. Тур 5. Велика Британія — Данія
  • 21:20. Тур 5. Чехія — Австрія

18 травня (субота)

  • 13:20. Тур 5. Данія — Швейцарія
  • 17:20. Тур 5. Канада — Фінляндія
  • 21:20. Тур 6. Чехія — Велика Британія

19 травня (неділя)

  • 17:20. Тур 6. Норвегія — Австрія
  • 21:20. Тур 6. Швейцарія — Канада

20 травня (понеділок)

  • 17:20. Тур 6. Велика Британія — Норвегія
  • 21:20. Тур 7. Фінляндія — Данія

21 травня (вівторок)

  • 13:20. Тур 7. Австрія — Велика Британія
  • 17:20. Тур 7. Канада — Чехія
  • 21:20. Тур 7. Фінляндія — Швейцарія

Група В (матчі грають в Остраві)

10 травня (п'ятниця)

  • 17:20. Тур 1. Словаччина — Німеччина
  • 21:20. Тур 1. Швеція — США

11 травня (субота)

  • 13:20. Тур 1. Франція — Казахстан
  • 17:20. Тур 1. Польща — Латвія
  • 21:20. Тур 2. США — Німеччина

12 травня (неділя)

  • 13:20. Тур 2. Словаччина — Казахстан
  • 17:20. Тур 2. Латвія — Франція
  • 21:20. Тур 2. Швеція — Польща

13 травня (понеділок)

  • 17:20. Тур 3. США — Словаччина
  • 21:20. Тур 3. Німеччина — Швеція

14 травня (вівторок)

  • 17:20. Тур 3. Казахстан — Латвія
  • 21:20. Тур 3. Польща — Франція
  • 15 травня (середа)
  • 17:20. Тур 4. Німеччина — Латвія
  • 21:20. Тур 4. Словаччина — Польща

16 травня (четвер)

  • 17:20. Тур 4. Казахстан — Швеція
  • 21:20. Тур 4. США — Франція

17 травня (п'ятниця)

  • 17:20. Тур 5. Німеччина — Казахстан
  • 21:20. Тур 5. Польща — США

18 травня (субота)

  • 13:20. Тур 5. Латвія — Швеція
  • 17:20. Тур 5. Німеччина — Польща
  • 21:20. Тур 6. Франція — Словаччина

19 травня (неділя)

  • 17:20. Тур 6. США — Казахстан
  • 21:20. Тур 6. Словаччина — Латвія

20 травня (понеділок)

  • 17:20. Тур 6. Швеція — Франція
  • 21:20. Тур 7. Казахстан — Польща

21 травня (вівторок)

  • 13:20. Тур 7. Франція — Німеччина
  • 17:20. Тур 7. Латвія — США
  • 21:20. Тур 7. Швеція — Словаччина

Матчі плей-оф

23 травня (четвер)

  • 17:20. Перший чвертьфінал. 
  • 17:20. Другий чвертьфінал. 
  • 21:20. Третій чвертьфінал.
  • 21:20. Четвертий чвертьфінал. 

25 травня (субота)

  • 15:20. Перший півфінал. 
  • 19:20. Другий півфінал. 

26 травня (неділя)

  • 16:20. Матч за третє місце. 
  • 21:20. Фінал. 
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