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Україна — Іспанія 6:1: огляд матчу чемпіонату світу

Сьогодні 21:47 136 0
Україна — Іспанія 6:1: огляд матчу чемпіонату світу
#Збірна України з хокею

Джерело - Чемпіон.

Національна збірна України з хокею розгромно перемогла Іспанію в четвертому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1В.

Чемпіонат світу з хокею
4-й тур
Дивізіон 1B
Twinsbet Arena, Вільнюс, Литва

Україна — Іспанія 6:1 (0:0, 1:1, 5:0)

Голи: 0:1 – Гонсалес (3.13, Де Бонілла, Карбонель), 1:1 – Трахт (16:13, Пересунько), 2:1 - Садовіков (3.28 Денискін, Лялька), 3:1 - Кривошапкін (5:12, Дахновський, Денискін), 4:1 - Захаров (9:25, Бородай, Дахновський), 5:1 - Садовіков (11:12, Фадєєв, Лялька), 6:1 - Трахт (17:31, Пересунько, Мережко)

Україна: Дяченко, Захарченко — Пересунько, Мазур, Трахт, Сисак, Мережко — Лялька, Захаров, Кривошапкін, Дахновський, Янішевський — Ворона, Фадєєв, Денискін, Ратушний, Андрейків — Морозов, Садовіков, Бородай, Толстушко.

Іспанія: Ернандес М., Барбо, Ернандес Х. — Гарсія, Бальдріс, Донат, Сабалья, Моратет — Герра, Де Баніла, Рубіо, Карбонель, Начо — Енсінар, Фернандес, Торралба, Капіллас, Бургос — Ескартін, Пантоха, Мендісабаль, Гонсалес

Наразі "синьо-жовті" посідають 1 місце в Дивізіоні 1B з максимальною кількістю набраних очок. Нагадаємо, що в першому турі Україна розгромила Естонію, в другому впевнено перемогла Нідерланди, а в третьому — знищила Китай. Зазначимо, у Дивізіон 1А вийде лише команда на першій сходинці турнірної таблиці.

Турнірна таблиця

  1. Україна — 12 очок (4 матчі), 27:1 (різниця шайб)
  2. Литва — 9 (3), 12:3
  3. Китай — 6 (3), 10:10
  4. Естонія — 2 (3), 5:17
  5. Іспанія — 1 (4), 5:20
  6. Нідерланди — 0 (3), 2:10

У наступному матчі Україна зустрінеться з Литвою. Поєдинок відбудеться 3 травня, початок — о 19:30 за київським часом.

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