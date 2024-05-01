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Національна збірна України з хокею розгромно перемогла Іспанію в четвертому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1В.

Чемпіонат світу з хокею

4-й тур

Дивізіон 1B

Twinsbet Arena, Вільнюс, Литва

Україна — Іспанія 6:1 (0:0, 1:1, 5:0)

Голи: 0:1 – Гонсалес (3.13, Де Бонілла, Карбонель), 1:1 – Трахт (16:13, Пересунько), 2:1 - Садовіков (3.28 Денискін, Лялька), 3:1 - Кривошапкін (5:12, Дахновський, Денискін), 4:1 - Захаров (9:25, Бородай, Дахновський), 5:1 - Садовіков (11:12, Фадєєв, Лялька), 6:1 - Трахт (17:31, Пересунько, Мережко)

Україна: Дяченко, Захарченко — Пересунько, Мазур, Трахт, Сисак, Мережко — Лялька, Захаров, Кривошапкін, Дахновський, Янішевський — Ворона, Фадєєв, Денискін, Ратушний, Андрейків — Морозов, Садовіков, Бородай, Толстушко.

Іспанія: Ернандес М., Барбо, Ернандес Х. — Гарсія, Бальдріс, Донат, Сабалья, Моратет — Герра, Де Баніла, Рубіо, Карбонель, Начо — Енсінар, Фернандес, Торралба, Капіллас, Бургос — Ескартін, Пантоха, Мендісабаль, Гонсалес

Наразі "синьо-жовті" посідають 1 місце в Дивізіоні 1B з максимальною кількістю набраних очок. Нагадаємо, що в першому турі Україна розгромила Естонію, в другому впевнено перемогла Нідерланди, а в третьому — знищила Китай. Зазначимо, у Дивізіон 1А вийде лише команда на першій сходинці турнірної таблиці.

Турнірна таблиця

Україна — 12 очок (4 матчі), 27:1 (різниця шайб) Литва — 9 (3), 12:3 Китай — 6 (3), 10:10 Естонія — 2 (3), 5:17 Іспанія — 1 (4), 5:20 Нідерланди — 0 (3), 2:10

У наступному матчі Україна зустрінеться з Литвою. Поєдинок відбудеться 3 травня, початок — о 19:30 за київським часом.