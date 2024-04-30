Джерело - Чемпіон.

Національна збірна України з хокею розгромила Китай в третьому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1В. Поєдинок відбувся в литовському Вільнюсі на Twinsbet Arena та завершився з рахунком 9:0.

Чемпіонат світу з хокею

3-й тур

Дивізіон 1B

Twinsbet Arena, Вільнюс, Литва

Україна — Китай 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)

Голи: 1:0 – Мережко (2.08, Ворона, Фадєєв), 2:0 – Пересунько (9:46, Пангелов-Юлдашев, Фадєєв), 3:0 – Пангелов-Юлдашев (11:33, Дахновський, Фадєєв), 4:0 – Ворона (13:18, Мережко, Мазур), 5:0 – Лялька (23:38, Сисак), 6:0 – Пересунько (37:04, Мережко, Мазур), 7:0 – Лялька (43:11, Кривошапкін, Пангелов-Юлдашев), 8:0 – Денискін (51:06, Сисак, Фадєєв), 9:0 – Мережко (57:46, Захаров)

Україна: Захарченко, Дяченко — Сисак, Мережко, Пересунько, Мазур, Трахт - Дахновський, Пангелов-Юлдашев, Лялька, Захаров, Кривошапкін — Ратушний, Андрейків, Ворона, Фадєєв, Денискін — Толстушко, Морозов, Садовіков, Бородай — Янішевський.

Китай: Чен, Сун - Жанг П., Жанг Дж., Хоу Ю., Ванг Дж., Женг, Чен, Йан Р., Зуо, Жанг З., Гуо Дж,, Зонг, Ванг Г., Жанг Ю., Йан Ю., Гуо С., Лі Дж., Лі Ж., Хоу Дж., Лі М.

Наразі "синьо-жовті" посідають 1 місце в дивізіоні 1B з максимальною кількістю набраних очок. Нагадаємо, що в першому турі Україна розгромила Естонію, а в другому впевнено перемогла Нідерланди. Зазначимо, у дивізіон 1А вийде лише команда на першій сходинці турнірної таблиці.

Турнірна таблиця

Україна — 9 очок (3 матчі), 21:0 (різниця шайб) Литва — 6 (2), 9:1 Китай — 6 (3), 10:10 Нідерланди — 0 (2), 0:7 Іспанія — 0 (2), 1:10 Естонія — 0 (2), 1:14

У наступному матчі Україна зустрінеться з Іспанією. Поєдинок відбудеться 1 травня о 12:30 за київським часом.