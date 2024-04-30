Україна зіграє з Китаєм у третьому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1В

Джерело - Чемпіон.

Національна збірна України зустрінеться з Китаєм в межах третього туру чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні 1В.

Гра відбудеться у вівторок, 30 квітня, в литовському Вільнюсі на Twinsbet Arena. Початок матчу — о 12:30 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на Суспільне Спорт і ютуб-каналі SetantaSport.

На папері Китай вважали найнебезпечнішим суперником. Але китайські хокеїсти були б справді небезпечними, якби приїхали до Європи в найсильнішому складі. Світову першість команда проведе без представників клубу російської воєнної Континентальної хокейної ліги та натуралізованих гравців з Куньлунь Ред Стар.

Чого варта збірна Китаю без хокеїстів провідного клубу показав останній олімпійський передкваліфікаційний турнір, де китайці поступилися 1:10 збірній Великої Британії, 1:6 – Румунії та перемогли 7:5 не грандів у хокеї сербів.

Китайці у Вільнюсі перемогли суперників, які значно поступаються їм у класі: 3:0 – Нідерланди та 7:1 – збірну Іспанії.

Турнірна таблиця

Україна — 6 очок (2 матчі), 12:0 (різниця шайб) Китай — 6 (2), 10:1 Литва — 6 (2), 9:1 Нідерланди — 0 (1), 0:7 Іспанія — 0 (1), 1:10 Естонія — 0 (1), 1:14

Нагадаємо, в межах підготовки до турніру українці розгромно перемогли в завершальному контрольному поєдинку Китай. Раніше національна команда обіграла Литву.