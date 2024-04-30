Україна зіграє з Китаєм у третьому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1В

Джерело - Чемпіон.
Національна збірна України зустрінеться з Китаєм в межах третього туру чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні 1В.
Гра відбудеться у вівторок, 30 квітня, в литовському Вільнюсі на Twinsbet Arena. Початок матчу — о 12:30 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на Суспільне Спорт і ютуб-каналі SetantaSport.
На папері Китай вважали найнебезпечнішим суперником. Але китайські хокеїсти були б справді небезпечними, якби приїхали до Європи в найсильнішому складі. Світову першість команда проведе без представників клубу російської воєнної Континентальної хокейної ліги та натуралізованих гравців з Куньлунь Ред Стар.
Чого варта збірна Китаю без хокеїстів провідного клубу показав останній олімпійський передкваліфікаційний турнір, де китайці поступилися 1:10 збірній Великої Британії, 1:6 – Румунії та перемогли 7:5 не грандів у хокеї сербів.
Китайці у Вільнюсі перемогли суперників, які значно поступаються їм у класі: 3:0 – Нідерланди та 7:1 – збірну Іспанії.
Турнірна таблиця
- Україна — 6 очок (2 матчі), 12:0 (різниця шайб)
- Китай — 6 (2), 10:1
- Литва — 6 (2), 9:1
- Нідерланди — 0 (1), 0:7
- Іспанія — 0 (1), 1:10
- Естонія — 0 (1), 1:14
Нагадаємо, в межах підготовки до турніру українці розгромно перемогли в завершальному контрольному поєдинку Китай. Раніше національна команда обіграла Литву.