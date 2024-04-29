Шафаренко — про матч проти Нідерландів: Перерва у 25 хвилин зіграла нам на руку

Джерело - Суспільне Спорт.

Асистент головного тренера збірної України з хокею Олег Шафаренко вважає, що 25-хвилинна перерва в матчі проти нідерландців пішла його підопічним на користь.

В коментарі для Суспільне Спорт він розповів про перемогу над Нідерландами (4:0).

"Важка гра була, зранку не розкатувалися, бо хотіли поберегти сили. Гра залишила подвійне враження, але перемога є перемога - 4:0. Краще 4:0, ніж 7:6. Але нідерландці рухалися добре, моменти створювали, і тиск був на наших захисників. Є певні обставини, будемо покращувати гру в цілому, і рухатися вперед. Перерва [через якість льоду] зіграла нам на руку. Ми якраз розкаталися, бо "розкатки" не було, тож нічого страшного. І ми готові до таких перерв. Вона була 25 хвилин, а не півтори години чи більше, як ми чекаємо в чемпіонаті України", — сказав помічник Дмитра Христича.

Нагадаємо, матч в першому періоді був призупинений через проблеми з льодом. На момент паузи Україна вела в рахунку 1:0.

В першому матчі ЧС Україна не залишила шансів Естонії (8:0).

Збірна займає перше місце в дивізіоні, випереджаючи Китай та Литву, які також здобули по дві перемоги, завдяки кращій різниці шайб.