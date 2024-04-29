Джерело - Чемпіон.
У ніч на 26 квітня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися чотири гри першого раунду плей-оф.
Зокрема Рейнджерс вийшов до другого раунду, вигравши четвертий поспіль матч у Вашингтона (4:2), Колорадо Натана Маккіннона (1 шайба + 1 передача) розгромив Вінніпег (5:1; 3:1 у протистоянні), Едмонтон завдяки шатауту канадця Стюарта Скіннера мінімально переміг Лос-Анджелес (1:0; 3:1 у серії), а Ванкувер в овертаймі дотиснув Нешвілл (4:3 ОТ; 3:1 у протистоянні).
Наступна гра відбудеться 1 травня у Вінніпезі.
Наступна гра відбудеться 1 травня у Ванкувері.
Рейнджерс вийшов до наступного раунду.
Наступна гра відбудеться 1 травня в Едмонтоні.
Сітка плей-оф
Напередодні Даллас дотиснув Вегас, а Тампа розгромила Кароліну.