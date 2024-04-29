Джерело - Чемпіон.

У ніч на 26 квітня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися чотири гри першого раунду плей-оф.

Зокрема Рейнджерс вийшов до другого раунду, вигравши четвертий поспіль матч у Вашингтона (4:2), Колорадо Натана Маккіннона (1 шайба + 1 передача) розгромив Вінніпег (5:1; 3:1 у протистоянні), Едмонтон завдяки шатауту канадця Стюарта Скіннера мінімально переміг Лос-Анджелес (1:0; 3:1 у серії), а Ванкувер в овертаймі дотиснув Нешвілл (4:3 ОТ; 3:1 у протистоянні).

НХЛ — Перший раунд плей-оф

26 квітня

Колорадо — Вінніпег 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Рахунок у серії — 3:1

Наступна гра відбудеться 1 травня у Вінніпезі.

Нешвілл — Ванкувер 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)

Рахунок у серії — 1:3

Наступна гра відбудеться 1 травня у Ванкувері.

Вашингтон — Рейнджерс 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Рахунок у серії — 0:4

Рейнджерс вийшов до наступного раунду.

Лос-Анджелес — Едмонтон 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Рахунок у серії — 1:3

Наступна гра відбудеться 1 травня в Едмонтоні.

Сітка плей-оф

Напередодні Даллас дотиснув Вегас, а Тампа розгромила Кароліну.