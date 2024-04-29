Головне
Помер колишній тренер збірної України Михайло Фоменко
Сьогодні 09:49 8379 3
Погорілко оновив національний рекорд України з бігу на 400 метрів
Сьогодні 09:31 138
68 медалей та 2 командне місце: результат України на ЧЄ-2024 з параплавання
Сьогодні 08:34 132
Україна здобула впевнену перемогу над Нідерландами в другому матчі ЧС
Вчора 22:11 12314
Кривбас впевнено переграв Металіст 1925 у 26 турі УПЛ
Вчора 20:24 3294 1
Відставка в УПЛ: Керівництво Колоса звільнило Вишняка
Вчора 19:54 572
Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях ЧЄ
Вчора 19:32 7131 2
Олександрія та Колос зіграли унічию в 26 турі УПЛ
Вчора 17:23 515
Бойові нулі: Зоря й Оболонь не виявили сильнішого в 26 турі УПЛ, луганці вперше за 10 років не зіграють в єврокубках
Вчора 14:56 2180
Тернистий шлях до вершин: як Карпати повернулися в УПЛ
Вчора 12:13 885
Прямі трансляції
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:44 589
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:37 750
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:24 964
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 313
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1423 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 969
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 942
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1302
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 841
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 792

Рейнджерс вийшов до другого раунду, Колорадо Маккіннона розгромив Вінніпег: результати матчів плей-оф НХЛ

Сьогодні 08:47 130 0
Рейнджерс вийшов до другого раунду, Колорадо Маккіннона розгромив Вінніпег: результати матчів плей-оф НХЛ
#Натан Маккіннон, #NHL

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 26 квітня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися чотири гри першого раунду плей-оф.

Зокрема Рейнджерс вийшов до другого раунду, вигравши четвертий поспіль матч у Вашингтона (4:2), Колорадо Натана Маккіннона (1 шайба + 1 передача) розгромив Вінніпег (5:1; 3:1 у протистоянні), Едмонтон завдяки шатауту канадця Стюарта Скіннера мінімально переміг Лос-Анджелес (1:0; 3:1 у серії), а Ванкувер в овертаймі дотиснув Нешвілл (4:3 ОТ; 3:1 у протистоянні).

НХЛ — Перший раунд плей-оф
26 квітня
Колорадо — Вінніпег 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
Рахунок у серії — 3:1

Наступна гра відбудеться 1 травня у Вінніпезі.

Нешвілл — Ванкувер 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)
Рахунок у серії — 1:3

Наступна гра відбудеться 1 травня у Ванкувері.

Вашингтон — Рейнджерс 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
Рахунок у серії — 0:4

Рейнджерс вийшов до наступного раунду.

Лос-Анджелес — Едмонтон 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Рахунок у серії — 1:3

Наступна гра відбудеться 1 травня в Едмонтоні.

Сітка плей-оф

Напередодні Даллас дотиснув Вегас, а Тампа розгромила Кароліну.

Коментарі ()
Популярне зараз
Бойові нулі: Зоря й Оболонь не виявили сильнішого в 26 турі УПЛ, луганці вперше за 10 років не зіграють в єврокубках Бойові нулі: Зоря й Оболонь не виявили сильнішого в 26 турі УПЛ, луганці вперше за 10 років не зіграють в єврокубках 2180
Кувейтці зрозуміли, що хокей — не їхнє: пропустили 116 шайб і знялися з турніру під час матчу Кувейтці зрозуміли, що хокей — не їхнє: пропустили 116 шайб і знялися з турніру під час матчу 7856
Україна здобула впевнену перемогу над Нідерландами в другому матчі ЧС Україна здобула впевнену перемогу над Нідерландами в другому матчі ЧС 12314
Помер колишній тренер збірної України Михайло Фоменко Помер колишній тренер збірної України Михайло Фоменко 8379 3
Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях ЧЄ Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях ЧЄ 7131 2
Кривбас впевнено переграв Металіст 1925 у 26 турі УПЛ Кривбас впевнено переграв Металіст 1925 у 26 турі УПЛ 3294 1
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 37166 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 93621
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 340811 9
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35802 2
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 31017
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21730 2