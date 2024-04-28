Даллас дотиснув Вегас, Тампа розгромила Кароліну: результати матчів плей-оф НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У ніч на 28 квітня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулося чотири гри першого раунду плей-оф.
Бостон перемогою на Торонто наблизився до другого раунду. Вегас в овертаймі поступився Далласу, для якого це була перша перемога в протистоянні.
Серії тривають до чотирьох перемог.
НХЛ — Перший раунд плей-оф
28 квітня
Айлендерс — Кароліна ОТ 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Рахунок у серії — 1:3
Тампа-Бей — Флорида 6:3 (3:0, 1:3, 2:0)
Рахунок у серії — 1:3
Торонто — Бостон 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
Рахунок у серії — 1:3
Вегас — Даллас ОТ 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Рахунок у серії — 2:1
Напередодні Едмонтон розгромив Лос-Анджелес, а Колорадо виявилося сильнішим за Вінніпег.