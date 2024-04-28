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Даллас дотиснув Вегас, Тампа розгромила Кароліну: результати матчів плей-оф НХЛ

Сьогодні 09:44 71 0
Даллас дотиснув Вегас, Тампа розгромила Кароліну: результати матчів плей-оф НХЛ
Фото - Getty Images
#Айлендерс, #Бостон, #Вегас, #Даллас, #Кароліна, #НХЛ, #Тампа Бей, #Торонто

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 28 квітня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулося чотири гри першого раунду плей-оф.

Бостон перемогою на Торонто наблизився до другого раунду. Вегас в овертаймі поступився Далласу, для якого це була перша перемога в протистоянні.

Серії тривають до чотирьох перемог.

НХЛ — Перший раунд плей-оф
28 квітня

Айлендерс — Кароліна ОТ 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Рахунок у серії — 1:3

Тампа-Бей — Флорида 6:3 (3:0, 1:3, 2:0)
Рахунок у серії — 1:3

 

Торонто — Бостон 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
Рахунок у серії — 1:3

Вегас — Даллас ОТ 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Рахунок у серії — 2:1
Напередодні Едмонтон розгромив Лос-Анджелес, а Колорадо виявилося сильнішим за Вінніпег.
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