Даллас дотиснув Вегас, Тампа розгромила Кароліну: результати матчів плей-оф НХЛ

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 28 квітня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулося чотири гри першого раунду плей-оф.

Бостон перемогою на Торонто наблизився до другого раунду. Вегас в овертаймі поступився Далласу, для якого це була перша перемога в протистоянні.

Серії тривають до чотирьох перемог.

НХЛ — Перший раунд плей-оф

28 квітня

Айлендерс — Кароліна ОТ 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Рахунок у серії — 1:3

Тампа-Бей — Флорида 6:3 (3:0, 1:3, 2:0)

Рахунок у серії — 1:3

Торонто — Бостон 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Рахунок у серії — 1:3

Вегас — Даллас ОТ 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Рахунок у серії — 2:1